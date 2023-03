L’Inps offre bandi per le vacanze studio riservati ai figli di dipendenti o pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti a specifiche gestioni. Per poter partecipare, è necessario aver presentato la Dsu per l’ottenimento del modello Isee, fondamentale per definire il valore del contributo.

Ci sono diversi bandi a cui è possibile accedere, a seconda dell’età e della scuola frequentata dallo studente. Il bando Estate INPSieme Italia è destinato agli studenti delle scuole elementari, medie o superiori nell’anno scolastico 2022/2023. Il bando Estate INPSieme estero è invece rivolto agli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado nell’anno scolastico 2022/2023. Infine, il bando sul corso di lingue all’estero è aperto agli studenti con almeno 16 anni di età che frequentano la terza, quarta o quinta superiore nell’anno scolastico 2022/2023 e che sono in possesso di una certificazione di livello almeno B1 della lingua straniera oggetto del corso.

Per presentare la domanda, è necessario accedere alla piattaforma dell’Inps tramite Spid, CIE o CNS. Chi vuole partecipare ai bandi Estate INPSieme ed Estate INPSieme Estero, basterà seguire il percorso Sostegni, Sussidi e Indennità; Credito e Welfare dipendenti pubblici; Soggiorni; Estate INPSieme. Per chi invece vuole partecipare al bando sul corso di lingue all’estero, il percorso è Sostegni, Sussidi e Indennità; Credito e Welfare dipendenti pubblici; Formazione e sviluppo personale; Corso di lingue all’estero.

Le domande possono essere inviate fino alle ore 12.00 del 27 marzo 2023. È importante ricordare che i bandi sono riservati esclusivamente ai figli di dipendenti o pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti a specifiche gestioni, pertanto non tutti i ragazzi possono presentare domanda.