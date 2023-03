Le vacanze sono un momento importante per staccare la spina e ricaricare le batterie dopo un anno di lavoro. Tuttavia, i costi per concedersi una fuga lontano dallo stress non sono sempre alla portata di tutti. Fortunatamente, l’INPS ha creato vari bonus per le vacanze per agevolare le famiglie, gli studenti e i pensionati.

Il bando per il primo bonus vacanze INPS è già disponibile ed è rivolto agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e agli studenti delle superiori disabili, figli di dipendenti o pensionati della Pubblica Amministrazione. Le vacanze agevolabili con questo bonus devono andare da giugno ad agosto e terminare massimo entro il 3 settembre. Se il viaggio agevolato dell’INPS è in Italia si potranno ottenere da 600 a 1000 euro. Per i soggiorni di 8 giorni si otterrà la prima cifra e per quelli di 15 la seconda. Le vacanze all’estero saranno agevolate con 2000 euro per un soggiorno di due settimane, a patto che l’ISEE non superi gli 8000 euro.

Un altro bando per un differente bonus vacanze sarà pubblicato successivamente e vale per i corsi di lingue all’estero. È valido per frequentare viaggi studio ed è a disposizione degli studenti di seconda, terza, quarta o quinta superiore che al 30 giugno 2023 abbiano una certificazione linguistica almeno di livello B1. Questo bonus vale 300 euro a settimana per il corso, 400 euro a settimana per il soggiorno e fino a 400 per le spese di viaggio.

Anche i pensionati della Pubblica Amministrazione e i loro coniugi possono accedere a un bonus vacanze, il cui periodo agevolato va da giugno ad ottobre con rientro entro il primo novembre 2023. Il sostegno è aperto ai pensionati appartenenti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla gestione dipendenti pubblici e alla gestione del fondo per i pensionati delle Poste. Chi ha un ISEE inferiore agli 8000 euro potrà avere 1400 euro per viaggi di 15 giorni e 800 per quelli di 8 giorni. Se si supera questo valore ISEE, l’importo si riduce progressivamente.