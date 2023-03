Il bonus spesa da 600 euro è una misura importante che potrà agevolare molte famiglie in difficoltà economica, soprattutto quelle meno abbienti. Questa iniziativa è prevista dal governo italiano e sarà erogata dal Comune di residenza. Come specificato, il bonus spesa potrà essere richiesto da coloro che hanno compiuto 65 anni e hanno figli con meno di 3 anni, ma anche da chi ha un ISEE che non supera i 7.640,18 euro. Inoltre, sarà necessario soddisfare alcuni requisiti, come essere un cittadino italiano o di uno stato membro dell’Unione Europea, avere il permesso di soggiorno se cittadino straniero e non essere intestatari di più di un’utenza elettrica domestica o di utenze elettriche non domestiche.

L’importo massimo del bonus spesa sarà stabilito dal Governo e diviso dai singoli Comuni in base al numero di abitanti e allo stato di povertà. Si tratta di una tantum, ovvero erogato una sola volta in una famiglia, e potrà essere speso solo per beni e servizi di prima necessità.