Il nuovo bonus spesa da 600 euro è un aiuto economico destinato ai nuclei familiari in difficoltà economica, che hanno figli di età inferiore a 3 anni o sono composti da persone over 65. Per accedere al bonus, è necessario avere un ISEE inferiore a 7640,18 euro e presentare domanda direttamente al proprio Comune di residenza. L’importo deve essere speso esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari, di prima necessità e farmaci. Oltre al bonus spesa da 600 euro, esistono altre forme di aiuto economico per le famiglie in difficoltà, come la carta acquisti, che prevede l’erogazione di 480 euro all’anno, la carta risparmio e il reddito alimentare, che consiste in un pacco alimentare distribuito alle famiglie in difficoltà economica.

La carta acquisti è un bonus erogato sotto forma di buoni spesa da utilizzare presso gli esercizi commerciali che vendono prodotti alimentari e beni di prima necessità. Per ottenere la carta acquisti, è necessario presentare domanda presso gli uffici postali compilando un apposito modulo. Quest’anno, la carta acquisti è destinata alle famiglie con un reddito inferiore a 15.000 euro.

Il reddito alimentare consiste in un pacco alimentare distribuito alle famiglie in difficoltà economica, che contiene cibo invenduto e prossimo alla scadenza, proveniente dai supermercati della GDO. L’obiettivo dell’iniziativa è aiutare concretamente le famiglie che fanno difficoltà ad acquistare generi di prima necessità e alimenti, contrastando allo stesso tempo lo spreco di cibo. Il reddito alimentare è operativo solo per le grandi città, in via sperimentale. Successivamente, si provvederà a estendere l’iniziativa a tutti i comuni.