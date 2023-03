Il bonus spesa 2023 è un provvedimento atteso da molte famiglie in difficoltà economica, in un momento in cui il caro vita sta mettendo a dura prova il bilancio familiare. La misura, prevista dalla Legge di Bilancio 2023, consiste in un contributo economico erogato sotto forma di buoni spesa, destinati all’acquisto di beni di prima necessità. Sarà gestito dai Comuni, che riceveranno un fondo di 500 milioni di euro per distribuire i buoni spesa ai nuclei familiari che ne avranno diritto. La soglia di accesso alla misura è rappresentata dall’ISEE, il quale deve essere pari o inferiore a 15.000 euro.

Tuttavia, ad oggi, manca ancora il decreto attuativo che possa rendere operativa l’agevolazione, il quale dovrebbe chiarire i criteri di assegnazione degli importi e le modalità per richiedere il bonus spesa 2023.

Nonostante le incertezze, la misura rappresenta un’opportunità importante per le famiglie che si trovano in difficoltà economica, soprattutto in un contesto in cui i costi della vita sono in costante aumento. Si auspica che il decreto attuativo sia emesso al più presto, in modo da consentire l’effettiva attuazione del bonus spesa 2023 e la sua fruizione da parte delle famiglie che ne hanno bisogno.