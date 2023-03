Il bonus attività fisica adattata è una misura introdotta dalla legge di bilancio 2022 con l’obiettivo di incentivare lo svolgimento di attività fisica adattata per migliorare la salute e la qualità della vita delle persone con patologie croniche o disabilità fisiche. La scadenza per richiedere il credito d’imposta è il 15 marzo 2023, e la domanda può essere presentata solo tramite il servizio web dell’Agenzia delle entrate, direttamente dall’interessato o da un suo incaricato.

Il bonus spetta per le spese sostenute nel 2022 per lo svolgimento di esercizi fisici adattati sotto la supervisione di un professionista competente e in luoghi e strutture non sanitarie, come le palestre della salute. Le spese devono essere documentate e riguardare solo le attività svolte per il miglioramento del livello di attività fisica e della qualità della vita delle persone.

Il credito d’imposta può essere portato in detrazione dell’IRPEF nella dichiarazione dei redditi relativa al 2022. In caso di residuo non utilizzato, il bonus potrà essere fruito anche negli anni successivi. Le modalità applicative del tax credit sono definite dal decreto MEF del 5 maggio 2022.