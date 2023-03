Il Bonus Luce e Gas 2023 è una delle misure introdotte dal governo Meloni nella Legge di Bilancio 2023 per combattere il caro-bollette. Questo pacchetto di misure prevede una serie di interventi per contenere i rincari sulle bollette elettriche, del gas e dell’acqua. Un benefit è destinato agli utenti domestici che versano in condizioni economicamente svantaggiate o in gravi condizioni di salute. Per ottenere il bonus è necessario che il nucleo familiare abbia un indicatore ISEE inferiore a 15.000 euro o a 20.000 euro in presenza di almeno 4 figli a carico. Per il solo bonus idrico, il limite di ISEE è inferiore a 9.530 euro.

Tuttavia, i titolari del reddito di cittadinanza hanno diritto ad accedere al bonus elettrico, gas e idrico anche se la soglia ISEE è superiore ai valori richiesti. Non occorre presentare richiesta per accedere al bonus, poiché è stato attivato un sistema per cui si riceve in automatico lo sconto in bolletta qualora si possiedano i requisiti sopra indicati.

L’importo del bonus varia a seconda del trimestre dell’anno. Per il primo trimestre del 2023, il bonus per la luce ha un valore compreso tra 182,70 euro e 265,50 euro; quello per il gas, invece, tra 64,80 euro e 511,20 euro. È previsto anche un bonus integrativo per far fronte alla crisi energetica.

Per il bonus disagio fisico, invece, è necessario presentare un’apposita domanda e un certificato della ASL che attesti la patologia per cui sono necessarie le apparecchiature, la tipologia di apparecchiature utilizzate, l’indirizzo presso cui è presente il soggetto in condizioni di disagio fisico e la data di inizio utilizzo delle apparecchiature mediche.