Il bonus figli da 150 euro e il bonus bollette sono due importanti agevolazioni previste dal Governo per aiutare le famiglie in difficoltà. Tuttavia, è importante sottolineare che entrambi i bonus hanno una scadenza per la richiesta e il pagamento. Il bonus bollette da 150 euro deve essere richiesto entro il 31 marzo ed è erogato una sola volta all’anno, non essendo possibile richiederlo nuovamente nello stesso anno. Questo contributo è destinato alle famiglie in difficoltà che non riescono a pagare le bollette della luce e del gas, ed è introdotto a seguito degli aumenti dei costi avvenuti lo scorso anno.

Il bonus figli, invece, scade sempre il 31 marzo e è rivolto alle famiglie con una persona disabile a carico. In particolare, il bonus è destinato ai genitori disoccupati o monoreddito con figli a carico con disabilità, e il pagamento avverrà entro uno o due mesi successivi alla richiesta.

Per ottenere entrambi i bonus è necessario rispettare determinati requisiti, come ad esempio un ISEE non superiore ai 3.000 euro annui per il bonus figli e la disabilità riconosciuta non inferiore al 60% per il figlio a carico. Inoltre, nel caso del bonus figli, il figlio deve risiedere nello stesso nucleo familiare e non avere superato i 24 anni di età.