Il bonus famiglie è una nuova misura adottata dal governo italiano per far fronte al caro bollette e premiare le famiglie che sono attente al risparmio energetico. Secondo quanto anticipato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, la misura entrerà in vigore presumibilmente nel mese di luglio del 2023. Questo bonus differisce dal bonus sociale in quanto il suo fine ultimo è quello di concedere uno sconto sostanzioso sulle bollette di luce e gas alle famiglie che sono attente al risparmio energetico. Il meccanismo alla base del bonus famiglie è molto semplice: meno energia viene consumata, maggiore sarà il valore del bonus percepito. In questo modo, le famiglie che consumano meno saranno premiate con sconti sempre più ingenti.

La platea degli aventi diritto al bonus famiglie sarà molto più sostanziosa di quella alla quale è destinato il bonus sociale. Tuttavia, l’Unione nazionale dei consumatori ha espresso alcune critiche nei confronti di questa nuova misura. In particolare, il presidente Massimiliano Dona ha fatto notare che gli sconti dovrebbero essere concessi a tutti, non solo alle famiglie che hanno consumato meno rispetto all’anno precedente. Inoltre, ha sottolineato che molte famiglie italiane hanno già compiuto numerosi sforzi per risparmiare sui consumi di gas e luce, a fronte delle bollette da infarto che hanno ricevuto.

In ogni caso, il bonus famiglie rappresenta una nuova misura che potrebbe essere molto utile per aiutare le famiglie italiane a risparmiare sulle bollette energetiche, soprattutto in un momento in cui il costo dell’energia è in costante aumento.