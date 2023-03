L’INPS ha annunciato l’apertura delle domande per il bonus 200 euro (350 euro per i redditi sotto i 20mila euro) destinato ai lavoratori autonomi senza partita IVA. La circolare n. 30 del 16 marzo 2023 fornisce infatti le istruzioni per la presentazione delle domande, che devono essere inviate entro il 30 aprile 2023.

I requisiti per accedere al bonus sono i seguenti:

essere lavoratore autonomo o libero professionista;

non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;

percettore di altre indennità una tantum previste dal decreto Aiuti;

non avere percepito un reddito complessivo superiore a 35.000 euro nell’anno di imposta 2021;

non avere percepito un reddito complessivo superiore a 20.000 euro nell’anno di imposta 2021;

essere iscritto ad una delle gestioni previdenziali dell’INPS alla data del 18 maggio 2022;

non avere presentato domanda per l’accesso all’indennità una tantum ad altre forme di previdenza obbligatoria.

La procedura per presentare la domanda è però esclusivamente telematica, attraverso il portale web dell’INPS, utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS, nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. In alternativa, è possibile contattare il Contact Center Multicanale al numero verde 803 164 da rete fissa o al numero 06 164164 da rete mobile, oppure rivolgersi agli Istituti di Patronato.

Il bonus è destinato a sostenere i lavoratori autonomi senza partita IVA che hanno subito un calo di fatturato a causa dell’emergenza sanitaria. La somma erogata può essere utilizzata per far fronte alle spese legate all’attività professionale, come affitto di locali, utenze, acquisto di beni strumentali e materiali di consumo.