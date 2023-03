Il Bonus Musica 2023 permette di ottenere un rimborso nella dichiarazione dei redditi tramite il modello 730. Le spese detraibili riguardano l’iscrizione e l’abbonamento per percorsi musicali presso conservatori di musica, istituzioni AFAM, scuole di musica, cori e bande. Il rimborso IRPEF è del 19% sul totale delle spese sostenute, con un tetto massimo di spesa detraibile di 1.000 euro per ogni figlio fiscalmente a carico. La detrazione spetta per ogni figlio che rientra nell’età anagrafica compresa tra 5 e 18 anni e con reddito annuo uguale o inferiore a 36.000 euro. La presenza della ricevuta o fattura non è sufficiente per portare in detrazione la spesa, occorre che il pagamento sia effettuato con sistemi tracciabili.

Il beneficio non richiede la presentazione di una domanda, ma occorre indicare le spese detraibili nella dichiarazione dei redditi. La dichiarazione dei redditi può essere presentata tramite il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate con il modello 730 precompilato entro il 30 settembre, con proroga al 2 ottobre 2023. La scadenza per chi richiede il 730 precompilato è il 30 aprile 2023, mentre per il modello Redditi PF è il 30 novembre 2023.