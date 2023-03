Il bonus da 200 euro destinato ai lavoratori senza partita IVA iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS è un’importante iniziativa prevista dal Decreto Aiuti, entrato in vigore il 18 maggio 2022, finalizzata ad aiutare le persone che hanno subito gli effetti negativi della pandemia di Covid-19. In particolare, il bonus è destinato a coloro che hanno subito una riduzione dei loro guadagni a causa della crisi economica causata dalla pandemia. La richiesta per l’indennità può essere presentata fino al 30 aprile 2023, e se si soddisfano i requisiti previsti dalla legge, si potrà ottenere anche l’integrazione aggiuntiva da 150 euro.

La circolare INPS n. 30 del 16-03-2023 ha definito le istruzioni operative per il bonus, e la richiesta deve essere presentata tramite la piattaforma online dell’INPS. La domanda può essere presentata anche da coloro che hanno già ricevuto altri aiuti dal governo.

È importante sottolineare che il bonus è destinato ai redditi più bassi, entro i 20.000 euro per il periodo d’imposta 2021, e che gli autonomi e professionisti senza partita IVA che hanno subito una riduzione del reddito del 33% rispetto al periodo precedente la pandemia sono particolarmente idonei per la richiesta del bonus.