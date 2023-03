Il prezzo del gas in Italia ha subito un calo significativo nel mese di febbraio, registrando una diminuzione del 16,4% rispetto alla quotazione del metano di gennaio. La buona notizia per i consumatori è che, secondo la decisione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia, la bolletta gas nel mercato tutelato è scesa del 13%. Secondo le stime del Codacons, le nuove tariffe comporteranno un risparmio medio di circa 181 euro a famiglia rispetto alle tariffe in vigore a gennaio, con una bolletta media di circa 1.210 euro annui. Se si considera il confronto con il 2022, quando la bolletta media era stata pari a 1.866 euro a nucleo, la minore spesa per il gas sarà di circa 656 euro a famiglia.

L’Autorità per l’Energia ha precisato che la riduzione di febbraio, in termini di effetti finali, “si avvicina a compensare gli alti livelli di prezzo raggiunti nell’ultimo anno, con la spesa gas per la famiglia tipo nell’anno scorrevole (marzo 2022-febbraio 2023) che risulta di circa 1666,23 euro, +16% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (marzo 2021-febbraio 2022)”.

Tuttavia, è importante sottolineare che lo sconto in bolletta al momento non è destinato a rimanere tale, in quanto il 31 marzo scadranno gli ultimi aiuti contro il caro energia previsti dall’ultima manovra. Il governo sta attualmente lavorando a una proroga con nuovi incentivi a partire dal secondo trimestre di quest’anno.

In ogni caso, la riduzione dei prezzi del gas a febbraio rappresenta un sollievo per le famiglie italiane, che hanno dovuto affrontare un aumento dei costi energetici nell’ultimo anno. Tuttavia, bisogna rimanere vigili e monitorare attentamente l’evoluzione del mercato, considerando la possibilità di future variazioni dei prezzi.