La crisi energetica causata dall’invasione russa in Ucraina sta avendo effetti sull’approvvigionamento energetico dei Paesi europei e sulle bollette dei cittadini. Tuttavia, in Italia è stata annunciata la messa a disposizione di quasi 600 euro per famiglia per aiutare a coprire il costo delle bollette energetiche. Questa cifra è stata stimata in base alla riduzione del 17% sulle bollette del gas e del 25% su quelle dell’elettricità. Il risparmio sul gas si può già percepire dal mese di febbraio, mentre per l’elettricità sarà a partire dal prossimo trimestre.

Tuttavia, gli oneri di sistema rappresentano ancora circa il 10% degli oneri complessivi in bolletta e potrebbero influire sull’andamento dei prezzi. È importante notare che la situazione attuale è causata da una grave crisi economica ed energetica a livello internazionale e che l’aiuto alle famiglie italiane non deve far dimenticare la gravità della situazione in corso.