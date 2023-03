Il Governo italiano sta valutando la conferma degli sconti sulle bollette energetiche che scadranno il prossimo 31 marzo. Il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto ha dichiarato che la decisione è in raccordo con il ministero dell’Economia che ha il controllo delle finanze. Il taglio delle tariffe dell’elettricità, pari al 20%, era annunciato dall’Autorità per l’energia e ora il Governo sta valutando se confermare questo sconto e anche se includere in parte, completamente o non includere affatto gli oneri di sistema nella bolletta energetica.

Il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi, ha dichiarato che i consumatori applaudono all’apertura del Governo alla possibile conferma degli sconti. Truzzi ha anche sottolineato che senza una proroga degli interventi sugli oneri di sistema e sull’Iva in bolletta, le riduzioni delle tariffe registrate nell’ultimo periodo sarebbero totalmente vanificate dal rialzo della tassazione. Infatti, il mancato prolungamento degli sconti previsti fino al 31 marzo comporterebbe un aumento delle bollette del gas del 58% già ad aprile e del 27% per l’elettricità.

Il ministro dell’Ambiente ha confermato che dopo il primo ribasso del 20% nel trimestre precedente, ci sarà un altro 20% che si unisce al 34% del gas e al successivo 10%. Tuttavia, il ministro ha aggiunto che un nuovo intervento deve essere fatto con cautela.