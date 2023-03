Un tragico incidente è avvenuto nella mattina di ieri nel quartiere Prenestino di Roma. Un bambino di tre anni e mezzo, che si trovava in casa con i genitori, è precipitato dal balcone al secondo piano dell’edificio in cui abitava, in via dei Fiori. I vicini, sentendo i pianti del bambino, si sono affacciati e hanno dato immediatamente l’allarme. Il bimbo, di nazionalità italiana, è trasportato in codice rosso al Policlinico Gemelli, dove è ricoverato in terapia intensiva in pericolo di vita a causa di un grave trauma cranico. La polizia ha svolto accertamenti per tutto il giorno per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Questo tragico evento mette in evidenza l’importanza della sicurezza domestica e della supervisione dei bambini, specialmente quando si trovano in prossimità di finestre o balconi. È fondamentale che i genitori prestino attenzione ai movimenti dei propri figli e che adottino tutte le precauzioni necessarie per evitare incidenti di questo genere.

In questo momento di grande preoccupazione per la vita del bambino, la solidarietà e il sostegno alla sua famiglia sono di fondamentale importanza. Speriamo che il piccolo possa riprendersi al più presto e che la sua salute possa migliorare.