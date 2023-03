Il sindaco di Como di introdurre una multa di 50 euro per i genitori che portano i loro figli in ritardo all’asilo. La motivazione dietro questa proposta è che spesso le educatrici sono costrette a lavorare oltre il loro orario a causa dei ritardi dei genitori nel ritirare i propri figli. Tuttavia, l’opposizione critica la proposta sostenendo che sarebbe meglio ampliare gli orari di apertura dell’asilo anziché punire i genitori. Inoltre, alcuni sostengono che il sindaco dovrebbe migliorare la situazione del traffico in modo che i genitori possano arrivare puntuali.

Dal secondo ritardo, quindi, se non si avvisa si rischia una multa di 50 euro e le educatrici possono rifiutare di prendere in carico il bambino il giorno stesso (se il ritardo avviene all’ingresso) e il giorno successivo. «A Como essere genitore è una corsa a ostacoli – tuonano le opposizioni – La direzione in cui andare dovrebbe essere quella di ampliare gli orari di apertura perché siano compatibili con i ritardi del trasporto pubblico, con il traffico, con famiglie in cui entrambi lavorano». E in molti si scagliano contro il sindaco che dovrebbe, dicono, pensare a migliorare la situazione del traffico in modo che si possa arrivare puntuali.