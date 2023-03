Richiamo di alcuni prodotti a base di carne bovina ed equina per il rischio di contaminazione da listeria. Il caso ha quindi sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza alimentare. La listeriosi è una malattia causata dal batterio listeria monocytogenes, che può causare diverse forme cliniche dalla gastroenterite a meningiti, encefaliti e gravi setticemie nelle forme più gravi. Il ministero della Salute ha infatti pubblicato un avviso di richiamo per i prodotti a marchio Rossato e Brunello, prodotti presso l’azienda Coppiello Giovanni, con sede a Vigonza, in provincia di Padova. I lotti interessati dal richiamo sono Sfilacci di manzo Rossato, Sfilacci di equino Rossato, Sfilacci di equino Brunello e Sfilacci di equino Top Selection Brunello, tutti con scadenza dal 02/06/2023 al 13/08/2023.

Il richiamo è emesso in via precauzionale e il ministero della Salute ha consigliato di non consumare i prodotti coinvolti e di riportarli al punto di acquisto. La contaminazione da listeria può causare problemi di salute gravi, specialmente per i gruppi di persone vulnerabili come donne in gravidanza, neonati, anziani e persone con un sistema immunitario compromesso.

È importante che i consumatori siano consapevoli dei rischi associati alla listeria e che seguano le linee guida del ministero della Salute per ridurre il rischio di contaminazione. Ciò include il consumo di carne e prodotti a base di carne cotti a temperature adeguate, la pulizia accurata degli utensili e delle superfici di lavoro e la corretta conservazione dei prodotti alimentari in frigorifero.