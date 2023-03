Tipologia Rinvio

Tipologia Contratto

Posti 4

Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 12 del 14-02-2023

Sintesi: MINISTERO DELL’INTERNO DIARIO Rinvio del diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti per l’accesso alla qualifica di vice direttore tecnico-scientifico, nell’ambito profess …

Ente: MINISTERO DELL’INTERNO

Regione: LAZIO

Provincia: ROMA

Comune: ROMA

Data di inserimento: 14-02-2023

Data Scadenza bando 16-03-2023

MINISTERO DELL’INTERNO

DIARIO

Rinvio del diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti per l’accesso alla qualifica di vice direttore tecnico-scientifico, nell’ambito professionale di psicologia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si comunica che il diario della prova preselettiva del concorso

pubblico per esami a quattro posti nella qualifica di vice direttore

tecnico-scientifico, nell’ambito professionale di psicologia, del

Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed

esami» n. 86 del 28 ottobre 2022, sara’ pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed

esami» n. 18 del 7 marzo 2023, nonche’ sul sito del Dipartimento dei

Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa Civile

www.vigilfuoco.it

Si fa presente che sul sito internet www.vigilfuoco.it – e’

pubblicato il decreto n. 38 del 7 febbraio 2023 relativo

all’esclusione dei candidati partecipanti alla procedura in argomento

per mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del bando

di concorso.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e

nei confronti di tutti i candidati.

__________________________________________________________________

Tipologia Concorso

Tipologia Contratto Assunzione

Posti 3

Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 12 del 14-02-2023

Sintesi: POLITECNICO DI TORINO CONCORSO (Scad. 16-03-2023) Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di categoria D, a tempo pieno, determinato della durata triennale ed indeterminato, area tecnica, tecnico-sci …

Ente: POLITECNICO DI TORINO

Regione: PIEMONTE

Provincia: TORINO

Comune: TORINO

Data di inserimento: 14-02-2023

Data Scadenza bando 16-03-2023

POLITECNICO DI TORINO

CONCORSO (Scad. 16-03-2023)

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di categoria D, a tempo pieno, determinato della durata triennale ed indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per vari Dipartimenti.

Si avvisa che il Politecnico di Torino ha attivato i seguenti

concorsi pubblici:

Parte di provvedimento in formato grafico

I testi completi dei bandi, contenenti i requisiti di

partecipazione e i dettagli relativi alle prove d’esame, saranno

pubblicati all’albo on-line dell’Ateneo e sul sito web

dell’amministrazione all’indirizzo https://careers.polito.it il

giorno di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Le domande di ammissioni alle selezioni dovranno essere

presentate esclusivamente secondo le modalita’ e i termini riportate

nei bandi. Non saranno ritenute valide le domande pervenute oltre i

termini indicati nei bandi stessi.

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia ai

testi integrali dei bandi di concorso.

_____________________________________________________________________

Tipologia Concorso

Tipologia Contratto Assunzione

Posti 3

Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 12 del 14-02-2023

Sintesi: UNIVERSITA’ DI CATANIA CONCORSO (Scad. 16-03-2023) Selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, varie destinazioni. …

Ente: UNIVERSITA’ DI CATANIA

Regione: SICILIA

Provincia: CATANIA

Comune: CATANIA

Data di inserimento: 14-02-2023

Data Scadenza bando 16-03-2023

UNIVERSITA’ DI CATANIA

CONCORSO (Scad. 16-03-2023)

Selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, varie destinazioni.

Si avvisa che all’Albo on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito

internet https://www.unict.it/, sono pubblicati i seguenti bandi di

selezione pubblica per l’assunzione di personale

tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato, presso questo Ateneo:

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una

unita’ di personale di categoria EP, posizione economica EP1, area

amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato e orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze della

Direzione generale – ripartizione programmazione, valutazione e

qualita’ – dell’Universita’ degli studi di Catania;

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una

unita’ di personale di categoria EP, posizione economica EP1, area

amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato e orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze

dell’Area della centrale unica di committenza dell’Universita’ degli

studi di Catania;

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una

unita’ di personale di categoria EP, posizione economica EP1, area

amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato e orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze dei

Dipartimenti dell’Universita’ degli studi di Catania.

Le domande di ammissione a ciascuna selezione pubblica devono

essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni,

decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione, secondo

le modalita’ riportate in ciascun bando.

I bandi di selezione, nel testo integrale, sono disponibili sul

sito internet dell’Ateneo di Catania https://www.unict.it , alla

sezione «Bandi, gare e concorsi».

______________________________________________________________________

Tipologia Concorso

Tipologia Contratto Assunzione

Posti 3

Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 12 del 14-02-2023

Sintesi: ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE «LAZZARO SPALLANZANI» DI ROMA CONCORSO (Scad. 16-03-2023) Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di ricercatore sanitario – biostatistico, categoria D …

Ente: ISTITUTO NAZIONALE ”LAZZARO SPALLANZANI” DI ROMA

Regione: LAZIO

Provincia: ROMA

Comune: ROMA

Data di inserimento: 14-02-2023

Data Scadenza bando 16-03-2023

ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE «LAZZARO SPALLANZANI» DI ROMA

CONCORSO (Scad. 16-03-2023)

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di ricercatore sanitario – biostatistico, categoria Ds, a tempo pieno e determinato della durata di cinque anni.

E’ indetto avviso pubblico per il reclutamento di tre ricercatori

sanitari, categoria DS, livello economico iniziale, profilo

Biostatistico – con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e

determinato, della durata di cinque anni.

Il termine per la presentazione, mediante procedura telematica,

delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti

prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo

integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle

modalita’ di partecipazione al concorso, e’ pubblicato nel Bollettino

Ufficiale della Regione Lazio n. 9 del 31 gennaio 2023; lo stesso

bando sara’ reperibile sul sito internet www.inmi.it sezione

«Concorsi».

Per ulteriori informazioni contattare l’UOS Servizio

amministrativo della ricerca (S.A.R.), tel.: 06/55.170.754-700 –

email: sar@inmi.it

______________________________________________________________________+

Tipologia Concorso

Tipologia Contratto Assunzione

Posti 2

Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 12 del 14-02-2023

Sintesi: UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA CONCORSO Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. …

Ente: UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA

Regione: CALABRIA

Provincia: COSENZA

Comune: RENDE

Data di inserimento: 14-02-2023

Data Scadenza bando 16-03-2023

UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA

CONCORSO

Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

Sono indette le procedure di selezione per due posti di

ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,

lettera a) della legge n. 240/2010:

un posto per il settore concorsuale 02/B1 – Fisica sperimentale

della materia, settore scientifico-disciplinare FIS/01 – Fisica

sperimentale, presso il Dipartimento di fisica;

un posto per il settore concorsuale 09/H1 – Sistemi di

elaborazione delle informazioni, settore scientifico-disciplinare

ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni, presso il

Dipartimento di ingegneria informatica, modellistica, elettronica e

sistemistica.

Il testo integrale del bando, contenente tutte le necessarie

informazioni nonche’ le disposizioni su termini e modalita’ di

trasmissione delle domande di partecipazione e della relativa

documentazione alla procedura selettiva in questione, e’ pubblicato

sul sito istituzionale dell’Universita’ della Calabria

https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_tc-12_r

eclutamento-professori-di-ruolo-e-%20ricercatori.html – nonche’ su

quelli del Ministero dell’universita’ e della ricerca, e dell’Unione

europea.

_________________________________________________________________

Tipologia Concorso-Riapertura

Tipologia Contratto

Posti 2

Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 12 del 14-02-2023

Sintesi: COMUNE DI AVEZZANO RETTIFICA Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore contabile ragioniere, categoria C, a tempo parziale al 50% ed indeterminato, di cui n. 1 posto ris …

Ente: COMUNE DI AVEZZANO

Regione: ABRUZZO

Provincia: L’AQUILA

Comune: AVEZZANO

Data di inserimento: 14-02-2023

Data Scadenza bando 16-03-2023

COMUNE DI AVEZZANO

RETTIFICA

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore contabile ragioniere, categoria C, a tempo parziale al 50% ed indeterminato, di cui n. 1 posto riservato ai volontari delle Forze armate.

Si rende noto che sono stati riaperti i termini di partecipazione

al concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di

istruttore contabile ragioniere, categoria C, a tempo parziale (50

per cento) e indeterminato di cui un posto riservato ai militari

delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010,

pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 55 del 12

luglio 2022.

Copia integrale dell’avviso e’ pubblicata sul sito internet del

comune nella sezione amministrazione trasparente – bandi di concorso,

all’albo pretorio dell’ente ed e’ disponibile presso il settore I –

servizio programmazione reclutamento e organizzazione risorse umane

del Comune di Avezzano (Aq) – tel. 0863501272-247-271-277. Le domande

devono essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma

accessibile dal sito htts://sportellotelematico.comune.avezzano.aq.it

e dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro i trenta giorni

successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale

«Concorsi ed esami» (i trenta giorni decorrono dal giorno successivo

alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

____________________________________________________________________

Tipologia Concorso

Tipologia Contratto Assunzione

Posti 2

Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 12 del 14-02-2023

Sintesi: AZIENDA OSPEDALIERA «ANNUNZIATA – MARIANO SANTO S. BARBARA» – COSENZA CONCORSO (Scad. 16-03-2023) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato e con rapporto es …

Ente: AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

Regione: CALABRIA

Provincia: COSENZA

Comune: COSENZA

Data di inserimento: 14-02-2023

Data Scadenza bando 16-03-2023

AZIENDA OSPEDALIERA «ANNUNZIATA – MARIANO SANTO S. BARBARA» – COSENZA

CONCORSO (Scad. 16-03-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato e con rapporto esclusivo, disciplina di gastroenterologia.

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del

Commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera di Cosenza n. 765

del 6 dicembre 2022, e’ indetto «Concorso pubblico, per titoli ed

esami, per la copertura di due posti, a tempo indeterminato e a

rapporto esclusivo, nel profilo professionale di dirigente medico

della disciplina di gastroenterologia»

Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere

prodotte nella modalita’ indicata nel predetto bando, scade il

trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente

avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e

delle modalita’ di partecipazione, e’ pubblicato nel Bollettino

Ufficiale della Regione Calabria – parte III – n. 304 del 30 dicembre

2022. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse

umane – settore concorsi – dell’Azienda ospedaliera di Cosenza – via

San Martino snc – 87100 Cosenza, – tel. 0984 – 681647/682677/681663.

____________________________________________________________________

Tipologia Concorso

Tipologia Contratto Assunzione

Posti 1

Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 12 del 14-02-2023

Sintesi: COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA CONCORSO (Scad. 16-03-2023) Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. …

Ente: COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA

Regione: CAMPANIA

Provincia: AVELLINO

Comune: CONZA DELLA CAMPANIA

Data di inserimento: 14-02-2023

Data Scadenza bando 16-03-2023

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA

CONCORSO (Scad. 16-03-2023)

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.

E’ indetta presso il Comune di Conza della Campania selezione

pubblica, per esami, per la copertura di un posto a tempo

indeterminato e pieno in categoria C, posizione economica C1, nel

profilo professionale istruttore contabile (ragioniere comunale).

Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno

successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale

«Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando e’ reperibile sul sito istituzionale

del Comune di Conza della Campania:

http://www.comune.conzadellacampania.av.it/ – Amministrazione

Trasparente – Bandi di Concorso, nell’albo on-line, sulla piattaforma

ASMEL e la domanda di partecipazione alla selezione dovra’ essere

inoltrata esclusivamente attraverso la procedura dettagliatamente

descritta nel bando predetto.

Il diario, il luogo e la modalita’ dello svolgimento delle prove

sara’ pubblicato nel sito web istituzionale del Comune di Conza della

Campania, come sopra specificato.