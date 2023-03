La banda del buco continua a colpire, questa volta prendendo d’assalto tre esercizi commerciali situati nell’ex area industriale dell’azienda agroalimentare Pecoraro, a Pagani. Il supermercato Coop, il negozio di articoli da lavoro Man at work e il China shop sono presi di mira dagli almeno sei malviventi nella notte tra giovedì e venerdì. I ladri hanno avuto tutto il tempo per rovistare ovunque e cercare contanti, senza destare sospetti all’esterno. Sono riusciti a entrare nei negozi attraverso le pareti comunicanti tra i diversi locali, sfondandole per crearsi varchi e intrufolarsi all’interno dei negozi. I carabinieri, giunti sul posto quando i ladri erano già lontani, hanno rinvenuto e sequestrato degli attrezzi utilizzati dalla banda per mettere in atto il piano.

Purtroppo, questi episodi di furto stanno diventando sempre più frequenti e preoccupanti, soprattutto per i proprietari degli esercizi commerciali che si vedono costretti a subire danni economici notevoli. È importante che le autorità intensifichino i controlli e le indagini per porre fine a queste attività criminali e garantire la sicurezza delle persone e dei beni.