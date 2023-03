Drammatico incidente a Casette d’Ete, in provincia di Fermo. Un bambino di un anno ha perso la vita dopo essere finito sotto uno scuolabus, poco dopo che la sorellina era salita a bordo del mezzo. La comunità locale è stata sconvolta dalla notizia e le autorità stanno ancora indagando per comprendere la dinamica dell’incidente. Secondo le prime informazioni disponibili, il bimbo sarebbe stato urtato dallo scuolabus durante una manovra di retromarcia. La Croce Azzurra di Porto Sant’Elpidio è intervenuta tempestivamente sul luogo dell’incidente, ma purtroppo non c’era più nulla da fare per il piccolo. I carabinieri di Porto Sant’Elpidio stanno attualmente conducendo le indagini per determinare le cause esatte dell’incidente.

Sembrerebbe che il bambino abbia seguito la madre mentre questa faceva salire la sorellina sullo scuolabus, ma in un attimo di distrazione è finito sotto le ruote posteriori del mezzo. Sulla scena dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, seguiti dalla Stradale e dai carabinieri della stazione Sant’Elpidio a Mare. Al momento non sono emersi elementi a carico del conducente dello scuolabus, su cui sono stati effettuati degli accertamenti che sono risultati negativi.