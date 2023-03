Ennesimo atto di violenza contro i gatti della colonia di Poggio Sant’Antonio a Torre del Greco e che ha scosso la comunità locale e generato una giustificata indignazione tra gli animalisti e i cittadini sensibili alla causa del benessere degli animali. Le Guardie Zoofile del Corpo Gav hanno denunciato l’avvelenamento di due gatti e il brutale attacco di un terzo felino con dei petardi. L’intervento tempestivo dei volontari ha permesso di salvare il gatto ferito e portarlo in salvo dal veterinario. Il lavoro dei volontari del Corpo Gav è fondamentale per proteggere i randagi e per sensibilizzare la popolazione sui diritti degli animali. A darne notizia è l’edizione online de Il Mattino.

Tuttavia, questi episodi di violenza sono solo la punta dell’iceberg di un problema più ampio: l’abuso e la crudeltà nei confronti degli animali sono una triste realtà in molte parti del mondo. È necessario che le istituzioni e la società civile prendano provvedimenti concreti per proteggere gli animali e per garantire il rispetto dei loro diritti.

Gli animali non possono difendersi da soli, hanno bisogno della nostra protezione e del nostro sostegno. La prevenzione del maltrattamento degli animali richiede una sensibilizzazione costante e una cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti, dalle autorità locali alle organizzazioni animaliste.