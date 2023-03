I carabinieri del gruppo tutela ambientale hanno sequestrato un’azienda conserviera di Pagani, nel Salernitano. Il provvedimento è disposto dal gip del tribunale di Nocera Inferiore per “evitare la compromissione ulteriore dell’ambiente circostante e del fiume Sarno in particolare”, è spiegato dalla procura nocerina, che ha richiesto al giudice il sequestro preventivo. Le indagini dei militari dell’Arma del Noe di Salerno e Napoli, svolte in collaborazione con l’Arpac, hanno consentito di accertare che l’attivita’ di produzione di conserve si svolgeva in violazione delle prescrizioni previste dall’atto autorizzativo.

Il provvedimento cautelare arriva a seguito di ripetute ispezioni dei carabinieri del Noe che avevano verificato che l’azienda, che produce pomodoro, non osservava le prescrizioni relative agli scarichi idrici, superando i limiti previsti dalla normativa di settore, con riferimento a numerosi parametri, “con grave rischio di inquinamento del fiume Sarno”, dentro il quale sarebbero confluiti i reflui industriali.

Da tempo e’ in corso un’attivita’ investigativa dei carabinieri del comando tutela ambientale, coordinata dalle procure di Avellino, Torre Annunziata e Nocera Inferiore, per accertare le cause di inquinamento del fiume Sarno e dei suoi affluenti. In particolare, l’attenzione degli inquirenti e’ rivolta alle aziende che si trovano nel territorio del bacino idrografico del corso d’acqua per individuare eventuali scarichi abusivi dei reflui industriali.