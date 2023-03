Ad Eboli si è verificato un incidente stradale in via Giovan Battista Vignola, nel pieno centro della città e a poche centinaia di metri dall’ospedale. Una Fiat 500 si è ribaltata lungo la strada e le due persone a bordo dell’auto, una donna di 21 anni e una ragazza minorenne, sono rimaste lievemente ferite e spaventate dall’accaduto. Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Eboli, sotto la guida del capitano Emanuele Tanzilli, e i vigili urbani, guidati dal comandante Mario Dura. I soccorritori hanno prestato le prime cure alle due ragazze e hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente e le cause che hanno portato al ribaltamento della vettura.

L’incidente stradale ha provocato l’interruzione della viabilità lungo via Giovan Battista Vignola per alcuni minuti, ma poi la strada è riaperta al traffico dopo che le operazioni di soccorso e di rilevazione sono completate.