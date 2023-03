Sequestro di decine di auto ad Avellino, acquistate illecitamente e rivendute a ignari cittadini, una filiera che è certamente preoccupante. Si tratta infatti di un’organizzazione criminale che ha messo in atto una serie di truffe ai danni di società finanziarie o che ha approfittato di autovetture rubate per poi rivenderle sul mercato nero. La Procura di Caltanissetta, che ha coordinato le indagini, ha smantellato l’organizzazione criminale e ha individuato complessivamente 54 autoveicoli di provenienza illecita, per un valore complessivo di oltre un milione di euro. Gli acquirenti delle auto hanno subito il sequestro delle vetture, che saranno restituite alle società finanziarie o ai legittimi proprietari.

Inoltre, i pm hanno richiesto l’applicazione di misure cautelari personali per gli indagati e il sequestro preventivo di ulteriori autovetture del valore complessivo di 200.000 euro. Si tratta di un importante risultato dell’attività investigativa delle autorità competenti, che hanno dimostrato di essere in grado di contrastare il fenomeno del riciclaggio di autoveicoli di provenienza illecita.