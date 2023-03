Lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Polla e Atena Lucana in direzione sud, si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolta un’auto ribaltata al centro della carreggiata. Fortunatamente, l’unico ferito è una donna, la cui entità delle lesioni non è ancora resa nota. Al momento non è ancora chiaro quali siano le cause dell’incidente, che sono attualmente sotto accertamento da parte delle autorità competenti. La donna è rimasta intrappolata in attesa di essere tirata fuori dai soccorritori ma non è grave.

Sul posto sono intervenuti immediatamente la polizia stradale di Sala Consilina, il servizio di emergenza sanitaria 118, i tecnici dell’Anas e l’Aciglobal D’Amelio per gestire l’incidente e ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile. Tuttavia, l’incidente ha causato rallentamenti e disagi al traffico veicolare in direzione sud.

Non è la prima volta che lungo la tratta salernitana dell’A2 si verificano incidenti di questo genere: infatti, nelle ultime 24 ore si sono già registrati altri due incidenti stradali, uno a Contursi e l’altro a Petina, che hanno coinvolto rispettivamente un mezzo pesante e un altro veicolo non meglio specificato. In entrambi i casi non si sono registrati feriti gravi, ma solo danni materiali.