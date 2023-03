È accaduto un incidente stradale a Capriglia Irpina in località Serra Piano. Tre persone erano a bordo dell’auto coinvolta nell’incidente e, dopo essere uscite di strada, la macchina si è ribaltata in una scarpata. Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino per recuperare le persone a bordo dell’auto. Fortunatamente, solo una donna di 84 anni ha riportato ferite ed è trasportata da un’eliambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Moscati del capoluogo irpino. Gli altri due occupanti dell’auto hanno riportato solo ferite lievi.

Per recuperare l’auto dalla scarpata, è necessario l’utilizzo dell’autogru della sede centrale di Avellino dei vigili del fuoco. Questo incidente sottolinea l’importanza di guidare con prudenza e attenzione, soprattutto su strade impegnative come quelle di montagna. È importante rispettare i limiti di velocità e mantenere una distanza di sicurezza adeguata dagli altri veicoli.