La notte scorsa, poco dopo le 2 del mattino, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni è chiamata ad intervenire in via San Bernardino per un incendio di un’autovettura parcheggiata sotto ad un porticato di un’edificio del posto. Le fiamme hanno rapidamente avvolto il veicolo, ma grazie all’intervento rapido e deciso dei Vigili del Fuoco, l’incendio è spento senza ulteriori danni o conseguenze per i residenti della palazzina.

I Vigili del Fuoco hanno svolto un lavoro encomiabile, mettendo in sicurezza la palazzina e prevenendo il rischio di ulteriori danni o lesioni. Gli abitanti della zona hanno riferito di essere svegliati dal rumore delle fiamme e hanno visto il rapido intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno agito con grande professionalità e determinazione.