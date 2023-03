L’incendio doloso dell’auto di un piccolo imprenditore edile ad Avellino è un grave atto di violenza che ha messo a rischio non solo il patrimonio del proprietario del veicolo, ma anche la sua incolumità personale e quella dei suoi familiari. Secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine, l’incendio sarebbe causato da un giovane che avrebbe utilizzato una bottiglia incendiaria per innescare le fiamme prima di darsi alla fuga. Le ragioni alla base dell’incendio sembrerebbero essere una vendetta o un avvertimento, ma al momento non si hanno informazioni più precise. È importante sottolineare che gli atti di violenza e intimidazione nei confronti di imprenditori e piccoli imprenditori sono sempre inaccettabili e rappresentano una grave minaccia per la libera impresa e la sicurezza pubblica.

La Squadra Mobile della Questura di Avellino sta indagando sull’episodio sulla scorta degli elementi forniti dai testimoni. È importante che la giustizia sia fatta e che i responsabili siano individuati e puniti secondo la legge. Al tempo stesso, è necessario che le istituzioni e la società civile si mobilitino per promuovere la cultura della legalità e del rispetto delle regole, contrastando l’illegalità diffusa e la criminalità organizzata che rappresentano una minaccia per la democrazia e lo sviluppo del paese.