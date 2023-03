“Le infrastrutture di ricarica saranno installate in tutte le 10 Municipalità in cui è articolato il Comune aggiungendosi alle infrastrutture di ricarica già installate e alle oltre 2000 che saranno installate nei parcheggi pubblici cittadini gestiti dall’Anm. L’Amministrazione punta sempre più alla sostenibilità dei trasporti, nel rispetto della transizione ecologica”. Così, in una nota, l’assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile del Comune di NAPOLI, Edoardo Cosenza, nell’annunciare la localizzazione delle prime 60 Infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici nelle 10 Municipalità della Città. Un presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica, spiegano dal Comune, “è la costruzione di una rete, diffusa sul territorio, di infrastrutture per la ricarica di tali veicoli, localizzate nei parcheggi pubblici e privati ed in strada.

Il numero complessivo di infrastrutture di ricarica che in questa prima fase si prevede di installare nelle strade di NAPOLI è pari a 180, ciascuna con due punti di ricarica, suddivise in 3 lotti ciascuno da 60 unità. Con gara pubblica è selezionato l’operatore per l’installazione su suolo pubblico comunale e la gestione delle prime 60×2 infrastrutture di ricarica; in particolare il raggruppamento formato dalle società Enel X Mobility srl (mandataria) ed EWIVA srl (mandante). Le localizzazioni proposte dall’operatore selezionato sono poi scelte in via definitiva in accordo con il Servizio Viabilità e Traffico e con le Municipalità competenti”.