L’ennesimo episodio di violenza si è verificato questa mattina a Cardito, dove i residenti di via Belvedere sono svegliati dai colpi di kalashnikov che hanno squarciato la quiete della notte. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 5 del mattino quattro individui hanno sfondato il cancello del palazzo con l’auto e sono scesi dal veicolo per aprire il fuoco nel cortile. L’attacco, che ha provocato il panico tra i residenti, è durato diversi minuti e si è concluso con la fuga dei responsabili prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Afragola, che hanno subito aperto un’indagine per identificare i colpevoli.

Secondo le prime analisi, sono ritrovati 22 bossoli calibro 7,62 riconducibili a un mitra Ak-47, un’arma da fuoco automatica che ha un alto potenziale distruttivo e che è spesso utilizzata in azioni criminali.

Le prossime ore saranno decisive per chiarire il movente dell’attacco e per individuare i responsabili. Non è ancora chiaro se si tratti di un regolamento di conti tra clan rivali o se l’attacco sia rivolto a una specifica persona. Quel che è certo è che episodi come questo alimentano la paura e l’insicurezza tra i cittadini, che si sentono sempre più vulnerabili e esposti alla criminalità.