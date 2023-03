Marzo è il periodo in cui molti lavoratori in Italia si preparano ad elaborare le buste paga che saranno messe in pagamento la settimana successiva. In questo mese, tuttavia, non ci sono giornate particolari per le quali è previsto un trattamento retributivo particolare, ma in alcuni settori lavorativi è in arrivo un aumento per merito dei recenti rinnovi di contratto. In particolare, nel settore commercio è previsto un aumento di stipendio a partire da aprile, che partirà dal IV livello e si ridurrà per i livelli inferiori. Tuttavia, per il primo trimestre, è riconosciuta un’indennità una tantum che sarà erogata con la busta paga di marzo, pari al valore massimo di 350 euro lordi per il IV livello.

Anche i dipendenti dei centri estetici e parrucchieri avranno un bonus in arrivo, ovvero la terza rata dell’una tantum riconosciuto a copertura delle 75 mensilità di carenza contrattuale, pari a 246 euro lordi, con l’accredito dei restanti 46 euro lordi nella busta paga di marzo. Tuttavia, agli apprendisti impiegati alla data di firma del rinnovo del Ccnl Acconciatura estetica, l’una tantum sarà ridotto del 70%.

Infine, nel caso dei dipendenti del Ccnl calzature/industria, è previsto un elemento di garanzia retributiva (E.G.R.) che è pagato nel marzo di ogni anno per i soli dipendenti che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto già stabilito dal contratto collettivo nazionale, e l’importo è uguale per tutti i lavoratori e ammonta a 300 euro lordi.