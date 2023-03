Le truffe online rappresentano un fenomeno in costante aumento, come confermato dai dati delle autorità del settore. I truffatori sfruttano i mezzi tecnologici a nostra disposizione per attirare gli utenti in trappole sempre più sofisticate, con l’obiettivo di ottenere dati sensibili come password, pin di accesso ad account personali o home banking e così via. Uno dei tipi di truffa più diffusi riguarda il phishing, una pratica che mira a ottenere informazioni personali sfruttando il nome di enti accreditati per conferire legittimità alle comunicazioni. Uno degli enti più usati per questo scopo è l’INPS, che spesso viene utilizzato per inviare email o SMS ingannevoli.

In particolare, la truffa INPS più diffusa riguarda la richiesta di aggiornare le coordinate bancarie o di effettuare un bonifico per evitare sanzioni o ricevere un rimborso. Le email contengono spesso link sospetti che possono portare a virus o malware. Altre truffe riguardano il finto rimborso o problemi con l’esecuzione di un bonifico.

Per evitare di cadere in queste trappole, è importante prestare attenzione al dominio del mittente della mail e non fornire mai dati sensibili. In caso di dubbi, è possibile contattare direttamente l’INPS tramite il sito ufficiale o il call center. È importante diffondere la consapevolezza riguardo a queste truffe e adottare le precauzioni necessarie per proteggere i propri dati personali e finanziari.