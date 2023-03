La Guardia di Finanza di Salerno ha effettuato un importante sequestro di accessori per telefonia, tra cui caricabatterie, cavetti USB ed auricolari, con il marchio contraffatto della nota casa produttrice Apple. L’operazione ha avuto luogo in un negozio del centro città, e ha portato al sequestro di circa 300 prodotti. La contraffazione è un fenomeno che colpisce molti settori dell’economia, in particolare quello della tecnologia e dell’elettronica di consumo. Prodotti contraffatti possono sembrare simili a quelli originali, ma spesso sono realizzati con materiali di bassa qualità, non rispettano gli standard di sicurezza e possono addirittura essere pericolosi per l’utente.

In questo caso, la Guardia di Finanza di Salerno ha dovuto effettuare una specifica perizia sui prodotti sequestrati, analizzando packaging e loghi, per poter constatare la loro falsità. Il titolare del negozio è denunciato alla Procura di Salerno per le ipotesi di reato di contraffazione e di frode nell’esercizio del commercio.

È importante sottolineare come la contraffazione rappresenti un danno non solo per i produttori originali, che vedono violati i propri diritti di proprietà intellettuale, ma anche per i consumatori, che rischiano di acquistare prodotti pericolosi e di scarsa qualità.