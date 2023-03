L’Assegno unico e universale rappresenta un sostegno economico alle famiglie che hanno figli a carico fino al compimento dei 21 anni o senza limiti di età per i figli disabili. L’importo dell’assegno è determinato in base alla situazione economica del nucleo familiare e alle condizioni dei figli. Può essere richiesto anche in assenza di Isee, ovvero il documento che attesta la situazione economica del nucleo familiare, oppure con un Isee superiore alla soglia di 40.000 euro. In questo caso, l’importo dell’assegno sarà il minimo previsto dalla normativa.

La richiesta dell’assegno può essere effettuata presso uno dei CAF abilitati o online tramite il sito internet dell’Inps, utilizzando le credenziali SPID, la Carta di Identità Elettronica o la Carta Nazionale dei Servizi. Per ottenere l’Isee, è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che attesta la situazione economica del nucleo familiare.

È importante sottolineare che l’assegno unico e universale rappresenta un sostegno significativo per le famiglie con figli a carico, in quanto può aiutare a coprire le spese necessarie per l’educazione, la salute e il benessere dei figli. Inoltre, l’assegno è un incentivo per la natalità, in quanto può alleviare il peso economico di avere figli a carico.