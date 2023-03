Gli accrediti dell’Assegno Unico, del Reddito di Cittadinanza e della NASPI dipendono dalla presentazione della domanda e dalla data di approvazione della stessa. Tuttavia, l’INPS ha un calendario di pagamento delle prestazioni previdenziali, che prevede le date di accredito mensili. Per quanto riguarda l’Assegno Unico, l’accredito per il mese di marzo è effettuato nei primi giorni dell’anno successivo alla presentazione della domanda (entro febbraio), a condizione che la stessa sia già approvata.

Mentre per il Reddito di Cittadinanza, la ricarica avviene in due date mensili, la prima metà del mese e la seconda attorno alla fine del mese. Per quanto riguarda la NASPI, l’INPS prevede l’accredito dopo la metà del mese successivo alla presentazione della domanda di ammissione al sussidio. Inoltre, per quanto riguarda l’Assegno Unico, l’INPS ha pubblicato un messaggio il 20 aprile 2022 (numero 1714) che conferma la cumulabilità dell’Assegno Unico con la NASPI per i genitori che percepiscono l’indennità di disoccupazione.