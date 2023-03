L’INPS ha recentemente annunciato l’introduzione di nuove maggiorazioni per l’Assegno Unico, destinate anche ai nuclei vedovili. Queste maggiorazioni saranno di entità variabile e saranno disponibili solo per alcuni beneficiari. In particolare, per i nuclei vedovili con entrambi i genitori occupati, l’assegno unico sarà maggiorato di 30 euro per ogni figlio a carico. È importante sottolineare che non potranno beneficiare di questa maggiorazione coloro che hanno solo un genitore occupato.

Oltre a questa maggiorazione, la Manovra finanziaria 2023 prevede altre maggiorazioni per l’Assegno Unico. Ad esempio, le famiglie numerose con figli successivi al secondo di età inferiore ai 3 anni riceveranno un aumento del 50% dell’importo dell’AUU. Inoltre, è prevista una maggiorazione di 175 euro per i figli a carico con disabilità, destinata ai nuclei con ISEE inferiore ai 15 mila euro.

Infine, è importante sottolineare che verrà introdotta anche un’ulteriore maggiorazione per i bambini nati nel 2023. In particolare, l’assegno unico per questi bambini sarà maggiorato del 50% dell’importo spettante per i primi 12 mesi di vita, calcolato sulla somma di partenza dell’assegno unico pari a 175 euro. Questo significa che ai genitori di questi bambini spetterà circa 262,5 euro al mese.