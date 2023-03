All’alba di questa mattina a Melizzano (Bn) i carabinieri della stazione di Amorosi, nel corso di uno specifico servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei furti e danneggiamenti ai danni dei cantieri in corso sulla linea ferroviaria alta capacità tratta Napoli-Bari, hanno notato, si legge in una nota dell’Arma, “sulla SS265 Var direzione Maddaloni un’Audi A3 viaggiante a pieno carico e con gli pneumatici sporchi di fango. Insospettitisi e dopo aver allertato l’altra pattuglia della Compagnia di Cerreto Sannita impegnata nel pattugliamento della zona, i militari si avvicinavano al veicolo per procedere al controllo. All’intimazione dell’alt ne scaturiva un inseguimento per circa 5 km che si concludeva con l’abbandono repentino del veicolo da parte di 3 soggetti incappucciati, i quali riuscivano rocambolescamente a dileguarsi nella campagna circostante”.

Nell’auto rinvenute 12 taniche da 25 litri piene di carburante ed altre vuote, oltre ad arnesi da scasso ed un tubo di gomma utilizzato per l’aspirazione e travaso del carburante. L’autovettura utilizzata dai malviventi è poi risultata rubata. I carabinieri, in sinergia con tutte le forze di polizia, sono alla ricerca dei fuggitivi “nell’ambito del territorio della provincia e di quelle limitrofe”.