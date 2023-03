Un incendio è divampato in un appartamento di uno stabile di via De Nicola a Castellammare di Stabia, nel Napoletano. Le fiamme si sono propagate rapidamente, molto probabilmente a causa di un corto circuito. Uno dei residenti nelle abitazioni al quarto piano ha cercato di domare le fiamme, ma senza successo. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che fortunatamente sono riusciti a mettere in salvo madre e figlio che erano all’interno della casa. Sul posto sono giunte anche le ambulanze del ‘118’, ma per madre e figlio non è stato necessario il ricovero in ospedale. L’incendio ha causato danni ingenti all’appartamento e ha costretto l’evacuazione degli inquilini dello stabile.

L’incendio è un evento che può accadere in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. È importante che tutti si rendano conto dell’importanza della prevenzione e sappiano come agire in caso di emergenza. La prevenzione è fondamentale per evitare gli incendi. È importante fare attenzione all’uso degli apparecchi elettrici, evitare di lasciarli accesi senza supervisione e fare la manutenzione regolare. È importante anche tenere gli oggetti infiammabili lontani dalle fonti di calore e avere un estintore a portata di mano.