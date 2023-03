Il bonus anziani 2023 è una delle misure introdotte dal governo Meloni per aiutare le persone anziane e bisognose di assistenza a fronteggiare le spese quotidiane. Questa categoria di persone ha subito particolarmente gli effetti della pandemia di Covid-19 e della crisi economica che ne è derivata. Il Piano Nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025 ha introdotto una serie di bonus a sostegno delle famiglie con persone anziane e per incentivare l’assunzione di collaboratori domestici. Il bonus, erogato da CassaColf, ammonta a un massimo di 300 euro mensili per non più di 12 mesi consecutivi, da utilizzare per il pagamento di stipendi di badanti e colf assunte con regolare contratto.

Il bonus anziani 2023 prevede inoltre un’ulteriore quota una tantum di 300 euro in caso di subentro di colf o badanti sostitutive, nonché un rimborso per l’acquisto di materiale sanitario fino a 200 euro.

I beneficiari del bonus sono gli anziani non autosufficienti e le rispettive famiglie che assumono dipendenti domestici come colf e badanti. È possibile fare richiesta del bonus direttamente sul sito di CassaColf, scaricando e compilando gli appositi moduli sia per il datore di lavoro (l’anziano o chi ne fa le veci) sia per il dipendente.

Uno degli obiettivi del bonus è quello di contrastare il fenomeno del lavoro domestico irregolare, che coinvolge un gran numero di persone. Gli anziani over 75 con reddito annuo inferiore a 8.000 euro possono inoltre beneficiare dell’esonero dal pagamento del canone Rai o di un rimborso se hanno pagato la tassa negli ultimi 10 anni. Possono inoltre richiedere al proprio Comune di residenza il bonus energia e gas per ottenere uno sconto sulle bollette.