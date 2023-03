“Il video vergognoso dell’ambulanza utilizzata per trasportare a sirene spiegate alcuni sedicenti influencer all’inaugurazione di un esercizio commerciale nel centro di Napoli ha costituito un danno d’immagine molto serio alla professionalità degli operatori sanitari impegnati in missioni di soccorso in emergenza. Una circostanza che, mi auguro, non si trasformi in nuovi episodi di violenza ai danni di medici e infermieri che in nessun modo possono essere associati ai protagonisti di questo squallore”. Lo afferma il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, sottolineando che “di certo la sanzione irrisoria di 89 euro a carico della società di ambulanze ‘San Luca’, che secondo le prime informazioni apprese dalla Polizia Municipale, pur avendo i mezzi assicurati non sarebbe titolata per il trasporto privato nel Comune di NAPOLI, è infinitamente inadeguata ai danni provocati. Bisogna provvedere quindi al ritiro di ogni autorizzazione e a una denuncia penale”.

“In queste ore siamo costretti a cancellare tutti i messaggi di insulti che arrivano alla pagina dell’associazione da parte di persone che ci rinfacciano che ritardiamo nei soccorsi perché partecipiamo alle inaugurazioni dei negozi”, afferma poi Manuel Ruggiero, dell’associazione Nessuno tocchi Ippocrate, secondo cui “questi sono i risultati della irresponsabilità con la quale alcuni gestiscono i mezzi di soccorso”. “Il 118 di NAPOLI – aggiunge – si dovrebbe costituire parte civile in un eventuale processo a carico dei responsabili chiedendo un serio risarcimento danni. Il nostro codice professionale e comportamentale non può in alcun modo essere svilito in questo modo. Ne va della reputazione di tutti noi che quotidianamente e con grandi sacrifici lavoriamo per salvare vite umane”.