Gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un controllo del territorio sabato, soprattutto nei quartieri a rischio, per cercare droghe. Durante l’operazione sono identificate 67 persone, di cui 39 avevano precedenti penali e sono controllati 49 veicoli, uno dei quali è sequestrato. Inoltre, sanzionata una persona per guida senza casco protettivo e ritirata una carta di circolazione. Infine, una persona è multata per possesso di sostanza stupefacente (12,35 grammi di hashish) destinata al consumo personale.

Inoltre, sabato gli agenti del Commissariato di Pompei, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un controllo del territorio a Pompei. Durante l’operazione sono identificate 75 persone, di cui 21 avevano precedenti penali, e controllati 40 veicoli.