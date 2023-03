Sabato 25 marzo sarà una serata indimenticabile per tutti gli appassionati di anime, fumetti, musica e spettacolo, grazie all’evento ANIME NIGHT in collaborazione con COMICON-OFF presso Sciusciante in Via Sarno o Ottaviano. La cultura pop giapponese è sempre stata un fenomeno di grande interesse per molte persone in tutto il mondo, e l’evento ANIME NIGHT sarà un’occasione unica per immergersi completamente in questo universo affascinante e coinvolgente. La serata sarà accompagnata dalla musica dei Fuzz Bohemiens e dallo spettacolo di Medusa Bubble show, che renderanno l’atmosfera ancora più magica e coinvolgente.

Inoltre, l’evento ospiterà la presenza del fumettista e scultore internazionale Pasquale Qualano, noto per i suoi lavori per Marvel e DC Comics, che regalerà al pubblico una performance live e presenterà una piccola mostra dei suoi lavori. Gli appassionati di artigianato potranno ammirare i fantastici prodotti di Chailyn Candles, mentre i partecipanti alla GARA COSPLAY avranno la possibilità di mostrare la loro creatività e originalità, competendo per il premio in palio, ovvero un biglietto omaggio per i 4 giorni del COMICON. E per rendere l’esperienza ancora più memorabile, chi verrà in costume a tema riceverà il primo drink in omaggio.

Infine, non mancherà il food&drink firmato Sciusciante, che garantirà un’esperienza gastronomica di altissimo livello. Non perdete l’occasione di partecipare a questo evento unico, che rappresenta un’opportunità imperdibile per immergersi nella cultura “Anime” e trascorrere una serata indimenticabile in compagnia di amici e appassionati del genere.

