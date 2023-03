La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per venti forti e mare agitato sull’intero territorio. L’allerta è valida dalle 14 di oggi alle 20 di domani. Si prevedono in particolare: Venti localmente forti settentrionali, con raffiche.

Mare agitato o localmente molto agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di attivare tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.

Si segnala, in considerazione del vento forte e del conseguente mare agitato la necessità di assicurare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture provvisorie esposte agli eventi atmosferici.