La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo per il giorno 2 marzo, valido dalle 00:00 alle 23:59, su gran parte del territorio campano ad eccezione delle zone Alto Volturno-Matese, Alta Irpinia-Sannio e Tanagro. L’avviso prevede precipitazioni sparse, soprattutto lungo la fascia costiera, che potrebbero assumere carattere di rovescio o temporale. I fenomeni temporaleschi potrebbero essere caratterizzati da intensità e rapidità di evoluzione, con la possibilità di grandine, fulmini e raffiche di vento. Si consiglia di prestare attenzione alle informazioni fornite dalle autorità competenti e di adottare le misure necessarie per la propria sicurezza.

La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi sia in ordine al dissesto idrogeologico che per gli altri fenomeni meteo previsti. Prestare attenzione alla corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture provvisorie (es. impalcature, cartellonistica stradale, etc…)