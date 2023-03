Negli ultimi tempi, la città di Sarno è colpita da una serie di truffe ai danni degli anziani. I truffatori si spacciano per operatori di società erogatrici di servizi come luce, gas, telefono o per amici di parenti coinvolti in incidenti stradali. Una volta entrati in casa, con la scusa di controlli ai contatori o alle bollette, riescono a rubare soldi e oggetti preziosi. Il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, ha lanciato un appello alla popolazione, soprattutto agli anziani e alle persone più fragili, affinché prestino molta attenzione a queste truffe. Il sindaco ha sottolineato l’importanza di non aprire mai i cancelli o le porte di casa a persone sconosciute e di segnalare immediatamente alle forze dell’ordine la presenza di sospetti truffatori.

Gli anziani sono spesso le vittime preferite dei truffatori perché possono risultare più vulnerabili e meno attenti alle precauzioni di sicurezza. Pertanto, è importante che le famiglie prendano misure per proteggere i propri cari anziani.