La trichinosi è una malattia causata da un parassita chiamato Trichinella, che si trova nei tessuti muscolari di animali come suini, cinghiali, volpi e altri animali carnivori e onnivori. La malattia può essere trasmessa all’uomo attraverso il consumo di carne cruda o poco cotta contenente le larve del parassita. C’è l’allarme nel Foggiano dopo un articolo di Repubblica che parla di dieci casi di trichinosi segnalati tra le persone che hanno consumato carne di cinghiale non controllata proveniente da una battuta di caccia sui Monti Dauni. Il Servizio Veterinario di Igiene degli alimenti di origine animale dell’Asl di Foggia ha avviato una attività di controllo e verifica dei prodotti alimentari con sospetta infestazione da trichinella.

È importante prestare attenzione alla corretta preparazione e cottura della carne per prevenire l’insorgere della malattia. In caso di sintomi quali dolori muscolari, gonfiore e prurito della pelle, è importante rivolgersi immediatamente ad un medico per una diagnosi e una cura adeguata.