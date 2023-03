La stazione dei Carabinieri di Sant’Anastasia entro la fine del mese di marzo dovrebbe essere dislocata presso la Stazione del limitrofo Comune di Somma Vesuviana, in causa e in conseguenza di uno sfratto esecutivo. Una questione che preoccupa i cittadini e i gruppi politici. “È impensabile che la Stazione dei Carabinieri di Sant’Anastasia sia dislocata altrove. Il nostro territorio non deve e non può essere privato della Stazione dell’Arma nemmeno per un solo giorno. Sant’Anastasia è un Comune di oltre 28mila abitanti e presenta un alto rischio di delinquenza, sia per episodi di microcriminalità, sia per quanto riguarda la criminalità organizzata. Chiediamo l’intervento immediato della Prefettura di Napoli e delle autorità competenti, affinché Sant’Anastasia non sia privata dalla stazione dei Carabinieri al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini”, ha detto Ines Barone, portavoce Europa Verde Sant’Anastasia.

“Stiamo seguendo la vicenda con grande attenzione – ha detto il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli – E’ impensabile dislocare un presidio di legalità fondamentale in un territorio delicato. Vorrebbe dire fornire un assist alla criminalità che non ci possiamo permettere. Siamo pronti a combattere in ogni sede per evitarlo”.