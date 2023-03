Alessandro De Lucia, 38 anni, è morto dopo un intervento chirurgico all’Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli, a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Gli infermieri lo hanno trovato morto nel suo letto dopo l’operazione. La famiglia ha denunciato il fatto e c’è un’inchiesta in corso, con la salma sequestrata per un eventuale esame autoptico. Alessandro era un informatico molto stimato e lascia la moglie incinta. La comunità è in lutto e sono espressi numerosi messaggi di condoglianze per la famiglia. La causa esatta della morte deve ancora essere stabilita.

Soltanto nei prossimi giorni si potranno avere maggiori informazioni sull’episodio accaduto all’Ospedale Cardarelli di Napoli. Secondo quanto riporta Fanpage, Alessandro avrebbe sofferto di patologie importanti, da qui la necessità dell’intervento chirurgico.