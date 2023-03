Il questore di Benevento, Edgardo Giobbi, ha sospeso la licenza di un locale situato in via Cardinal di Rende per 20 giorni a seguito della somministrazione di superalcolici a numerosi minorenni di età compresa tra i 13 e i 15 anni. La sanzione è adottata ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. L’attività di controllo è svolta dal personale della Polizia amministrativa e sociale nel corso dei servizi tesi a garantire il sereno svolgimento della movida giovanile del sabato e a contrastare la somministrazione di alcolici ai minori. L’infrazione è accertata sabato scorso, il 25 marzo.

Giobbi ha sottolineato la necessità di proteggere la salute dei giovani beneventani e ha invitato tutti coloro che possono contribuire a limitare o debellare questa nociva abitudine, che mette a repentaglio la salute dei ragazzi e dei minorenni, a diventare parte attiva e non solo osservatori indifferenti. La somministrazione di alcolici ai minori è un problema che riguarda tutti e non solo alcuni, ha concluso il questore.